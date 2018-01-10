В Тунисе полиция применила слезоточивый газ против протестующих

10 января 2018 02:05 (UTC+04:00)

Полиция в Тунисе во вторник вечером применила слезоточивый газ для разгона протестующих в столице страны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По данным канала, ссылающегося на свидетелей, стражи правопорядка применили спецсредства, после того как толпа демонстрантов в ходе антиправительственной акции протеста ворвалась в один из столичных торговых центров.

Протесты против роста цен и повышения налогов в соответствии с новым законом о бюджете 2018 года проходят уже вторые сутки в нескольких городах Туниса. Протестующие выступили также с требованием решить проблему безработицы и развивать приграничные районы, находящиеся в тяжелой экономической ситуации.

В городе Эль-Кеф на северо-западе страны молодежь и безработные вышли с протестами и с требованиями предоставить рабочие места. В северо-западной провинции Кассерин и в столице молодежь провела протесты против повышения цен на топливо и налогов.

Министерство здравоохранения Туниса подтвердило информацию о смерти одного человека в городе Тебурба на севере страны. Кроме того, по разным данным, пострадали пять сотрудников службы безопасности. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси во время встречи с партиями и профсоюзными организациями 5 января призвал граждан проявить терпение и сохранять стабильность в стране, так как подобные меры необходимы для восстановления финансового баланса государственной казны и привлечения иностранных инвестиций.

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