БАКУ /Trend/ - Турция осуждает теракт в Багдаде, говорится в понедельник в сообщении МИД страны.

«Турция солидарна с Ираком в борьбе с терроризмом», - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что сегодня около 100 человек пострадали в результате двойного теракта, совершенного смертниками в центре Багдада.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сообщил о победном завершении войны в стране против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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