Высокие цены на нефть не повлияют на спрос, заявили в Саудовской Аравии

Текущие высокие цены на нефть не повлияют на спрос, считает министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, передает РИА Новости.

"У меня нет мыслей, что рост цен может как-то повлиять на спрос", — сказал он журналистам.

Цена на нефть марки Brent с середины декабря поднималась на 12% и 11 января обновила трехлетний максимум в 70 долларов за баррель, однако не удержала этот рубеж и на этой неделе откатилась в район 68,5 долларов за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. В Омане в воскресенье проходит очередное заседание комитета по мониторингу.

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