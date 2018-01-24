Cаудовские власти объявили о завершении кампании по борьбе с коррупцией

24 января 2018 14:41 (UTC+04:00)

Власти Саудовской Аравии заявили о завершении масштабной кампании по борьбе с коррупцией, в ходе которой были задержаны принцы, экс-министры и предприниматели королевства, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его информации, на предложенную государством сделку по передаче части активов и собственности в счет нанесенного правительству ущерба согласилось большинство заключенных под стражу. Дела 95 человек, отказавшихся от досудебного урегулирования, переданы в прокуратуру, они предстанут перед судом. Имена несогласных на альтернативу не разглашаются.

Как сообщали арабские СМИ, ставшая на три месяца "тюрьмой" для десятков высокопоставленных саудовцев гостиница Ritz-Carlton возобновит работу уже 14 февраля.

В начале ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражу десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. В общей сложности допросу подверглись более 300 человек.

Как заявил кронпринц, 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в счет нанесенного убытка, достигшего за последние годы $100 млрд.

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