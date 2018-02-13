В Палестине заявили о готовности к прямым переговорам с Израилем

Палестина готова к прямым переговорам с Израилем, которые будут организованы третьей стороной, нейтральными площадками для этого могли бы стать Москва или Сочи, предложил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики, передает РИА Новости.

"Абсолютно точно, через третью сторону, конечно", - ответил он на вопрос РИА Новости о готовности палестинской стороны к прямым переговорам.

В то же время дипломат не считает, что такие переговоры должны проходить в Иерусалиме.

"Мы не думаем, что нам поможет 15-минутная встреча в Иерусалиме. Мы считаем, что, вероятно, приехать в Сочи или, может, в Москву будет хорошим решением. Если (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху хочет этого. Полет длится всего три часа, не больше, и он, конечно, насладится гостеприимством президента (России Владимира) Путина и российских людей", - заявил аль-Малики.

Дипломат предложил израильской стороне задуматься о таком варианте и призвал позитивно отнестись к нему.

Ранее советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас рассказал в интервью РИА Новости о том, что Палестина работает с зарубежными партнерами, включая Россию, над новым многосторонним форматом урегулирования с Израилем и приветствовала бы созыв большой конференции в Москве для его запуска.

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