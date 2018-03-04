В Восточной Гуте за две недели погибли около 600 человек

Около 600 человек погибли в сирийской Восточной Гуте в результате авиаударов и атак на земле за две недели, сообщил координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис (Panos Moumtzis), передает РИА Новости.

Сообщается, что с 18 февраля в Восточной Гуте также были ранены более двух тысяч человек.

"Я все еще глубоко обеспокоен вопросами безопасности и защиты миллионов мирных жителей во всей Сирии через неделю после принятия Советом Безопасности ООН резолюции 2401, призывающей к прекращению огня на месяц", — говорится в сообщении Моумциса. "Но не только этого не произошло, в некоторых случаях насилие выросло", — добавил он.

"С 18 февраля, как сообщалось, на осажденной территории были убиты почти 600 человек в результате ударов с воздуха и земли, в то время как более двух тысяч человек были ранены. Многие мирные жители в соседнем Дамаске стали жертвами наземных ударов и минометного обстрела из Восточной Гуты. Боевые действия продолжаются на севере Идлиба…", — сообщил представитель ООН.

Также сообщается, что число перемещенных лиц с декабря составило около 385 тысяч человек.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы.

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