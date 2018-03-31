Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Газе

31 марта 2018 03:11 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по ситуации в секторе Газа, сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН.

В пятницу вечером члены СБ ООН по инициативе Кувейта собрались для обсуждения ситуации в секторе Газа в связи со столкновениями с израильскими военными. Закрытые консультации были запланированы на 18.30 (01.30 мск), однако встреча так и не началась. В течение часа дипломаты сообщили, что состоится открытая встреча по этой теме. Ожидается, что заседание начнется в ближайшие 15 минут.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 15 палестинцев, около 1 тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Британский военнослужащий погиб в Сирии - СМИ
Европа 01:54
Палестина призвала Совбез ООН осудить действия Израиля в секторе Газа
Арабские страны 01:30
Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и Ирак
Турция 01:13
Турция осудила Израиль за применение силы в секторе Газа
Турция 30 марта 23:44
Аббас объявил в Палестине день траура по погибшим в Секторе Газа
Арабские страны 30 марта 21:58
МИД России призвал Израиль и Палестину к сдержанности
Россия 30 марта 20:39
Беларусь планирует начать поставки сливочного масла в Марокко
Беларусь 30 марта 17:36
Число мигрантов, прибывших в Италию, снизилось
Европа 30 марта 16:21
Франция утратила объективность в вопросе Сирии – МИД Турции
Европа 30 марта 15:44
Путин поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте
Россия 30 марта 14:10
В отличии от Франции, Турция не станет вести переговоры с террористами – Эрдоган
Турция 30 марта 14:01
Турция планирует провести военные операции в других районах Сирии – Эрдоган
Турция 30 марта 13:46
Израиль и палестинцев призвали избегать насилия в ходе протестов
Израиль 30 марта 13:04
Заявление президента Франции - попытка легализовать террористов – вице-премьер Турции
Турция 30 марта 12:07
Алекперов: "Лукойл" пока не рассматривает Сирию как страну для инвестиций
Россия 30 марта 11:47
Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане
Россия 30 марта 11:23
Турция не станет вести переговоры с террористами в Сирии - пресс-секретарь президента
Турция 30 марта 11:13
Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
Арабские страны 30 марта 10:34