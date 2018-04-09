Правая рука главаря ИГ ликвидирован в Ираке

Вооруженные силы Ирака уничтожили ближайшего соратника главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади на севере республики. Об этом в понедельник со ссылкой на военных сообщил телеканал Al Sumaria, передает ТАСС.

По его данным, правая рука лидера ИГ Абу-Валид Аш-Шишани был ликвидирован в пустынной местности на окраине города Киркук - центра одноименной провинции. Отмечается, что в ходе операции силовикам удалось обнаружить документы, содержащие информацию о других лидерах террористической группировки.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.

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