МИД Саудовской Аравии: виновные в атаке в сирийской Думе должны предстать перед судом

10 апреля 2018 19:07 (UTC+04:00)

Лица, виновные в предполагаемом использовании химического оружия для атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, приведшей к массовым жертвам, должны предстать перед судом. Об этом заявил во вторник глава МИД Саудовской Аравии Адель аль- Джубейр, находящийся с визитом в Париже в составе официальной делегации аравийского королевства, передает ТАСС.

"Наша позиция состоит в том, что те, кто виновен [в случившемся], должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", - приводит слова саудовского министра агентство Reuters.

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США требуют расследования химатак в Сирии
США 18:46
Посол Израиля рассказал о приеме в российском МИД
Израиль 17:45
Главы МИД ЕС вновь рассмотрят "дело Скрипаля"
Европа 17:35
Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии
США 17:32
Израильский посол прибыл в МИД РФ
Израиль 16:59
Посла Израиля пригласили в МИД России
Израиль 15:28
Франция пообещала ответить на химатаку в Сирии
Европа 11:41
Израиль обвинил сирийские власти в химатаке
Израиль 09:53
Второй эсминец ВМС США может оказаться в Средиземном море в ближайшее время - СМИ
США 08:02
Постпред Сирии при ООН прокомментировал удары Израиля
Арабские страны 04:57
Вице-премьер Турции о выводе военных из Африна
Турция 03:45
Трамп заявил, что скоро отреагирует на "химатаку" в Сирии
США 9 апреля 20:28
В Совете нацбезопасности США обсудили ситуацию в Сирии - СМИ
США 9 апреля 20:01
Иран осудил удар Израиля по сирийской авиабазе
Иран 9 апреля 19:42
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии
Россия 9 апреля 18:37
Саудовская Аравия впервые примет участие в Каннском кинофестивале
Арабские страны 9 апреля 17:03
Песков: РФ, Иран и Турция пока не имеют согласованной позиции по оценке химатак в Сирии
Россия 9 апреля 16:06
Лавров: США планируют надолго закрепиться в Сирии
Россия 9 апреля 14:35