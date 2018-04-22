Рядом с дворцом саудовского короля в Эр-Рияде сбили небольшой беспилотник

Силы безопасности Саудовской Аравии сбили в субботу небольшой игрушечный беспилотник в столичном районе Эль-Хазама, где расположен один из королевских дворцов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Оно ссылается на представителя столичной полиции, который заявил, что стражи порядка, обнаружив дрон, "действовали, согласно предписаниям".

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее телеканал Al Jazeera в Twitter привел видеозапись из социальных сетей со стрельбой вблизи одного из дворцов короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Эр-Рияде. Как утверждали его авторы, видео, на котором слышны звуки перестрелки, снято в Эль-Хазаме близ резиденции монарха.

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