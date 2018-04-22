В Восточной Гуте более 61 тысячи жителей вернулись в свои дома

Более 61 тысячи жителей сирийской Восточной Гуты уже вернулись в свои дома из лагерей для беженцев, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

Он добавил, что представители Центра по примирению провели обследование наиболее важных объектов социальной инфраструктуры в населенном пункте Джисрейн, определены объемы и мероприятия по их скорейшему восстановлению.

"Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 61 тысяча 463 жителя Восточной Гуты", — сказал он.

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