Число жертв атаки террористов на избирком Ливии возросло до 13 человек

3 мая 2018 09:31 (UTC+04:00)

Число жертв нападения на штаб Высшей избирательной комиссии Ливии в Триполи возросло до 13 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя одной из столичных больниц, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 11 погибших.

Как сообщил представитель медучреждения, в результате нападения погибли девять сотрудников избирательной комиссии и четверо охранников. Еще 21 человек получил ранения.

Как ранее сообщил в эфире местного канала 218 председатель избиркома Саид аль-Кудаби, террористы, среди которых были смертники, в среду ворвались в штаб-квартиру ВИК в Триполи. Телеканал Al-Arabia сообщал, что силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Отмечалось, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение.

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