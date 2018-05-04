В МИД Египта заявили, что не намерены направлять войска в Сирию

4 мая 2018 14:47 (UTC+04:00)

Египет не собирается направлять свои войска за пределы страны, в том числе в Сирию, говорится в распространенном в пятницу заявлении египетского МИД, передает РИА Новости.

Ранее египетская газета "Аль-Ахрам" сообщила, что глава МИД Египта Самех Шукри заявил об изучении на официальном уровне представителей арабских стран идеи о возможности направить арабский воинский контингент в Сирию в рамках усилий по урегулированию кризиса в этой стране.

"То, что содержалось в заявлении министра иностранных дел Египта о возможности отправить арабские силы в Сирию, никак не касается Египта. Египет не направляет свои силы за пределы своей территории", — говорится в заявлении официального представителя египетского внешнеполитического ведомства Ахмеда Абу Зейда.

Он добавил, что направление египетских сих за рубеж возможно только через строго определенные конституцией механизмы и касается исключительных случаев, связанных с операциями по поддержанию мира в рамках ООН.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация президента Дональда Трампа планирует заменить американский военный контингент в Сирии на военнослужащих из арабских стран. Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что королевство готово направить войска в Сирию на борьбу с терроризмом, если последует предложение США.

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