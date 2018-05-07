Военный трибунал в Египте рассмотрит дела более 550 обвиняемых в терроризме

7 мая 2018 17:53 (UTC+04:00)

Генеральный прокурор Египта Набиль Садек передал дела 555 обвиняемых в принадлежности к террористической группировке "Вилаят Сина" в военный трибунал, сообщило в понедельник египетское агентство МЕНА, передает РИА Новости.

Среди обвинений фигурирует создание 43 террористических ячеек, члены которых приняли участие в осуществлении 63 терактов, в том числе в убийствах и покушениях на убийство военнослужащих и сотрудников полиции на севере Синайского полуострова, подрывах газопроводов, других противоправных действиях.

Всего следствию удалось на настоящий момент допросить 216 задержанных по этому делу. О судьбе остальных ничего не сообщается.

"Вилаят Сина" считается ответвлением сети ИГ.

В Египте на севере Синайского полуострова уже несколько месяцев продолжается масштабная антитеррористическая операция "Синай 2018", за время которой были ликвидированы и задержаны сотни экстремистов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Египте приняли закон, регулирующий деятельность сервисов Uber и Careem
Арабские страны 17:25
Число погибших в ДТП с автобусом в Египте возросло до трех
Арабские страны 10:55
В Египте скончался один из лидеров революции 1952 года
Другие страны 04:02
В Александрии обрушилось здание, пострадали шестеро человек
Арабские страны 4 мая 15:57
В МИД Египта заявили, что не намерены направлять войска в Сирию
Арабские страны 4 мая 14:47
В Египте торговцам запретят приставать к туристам
Арабские страны 26 апреля 12:31
В парламенте Египта создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 16 апреля 15:34
Президент Египта продлил чрезвычайное положение в стране
Другие страны 14 апреля 04:02
Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Россия 11 апреля 22:17
Путин рассказал о постепенном возобновлении полетов в Египет
Россия 11 апреля 19:08
Росавиация обеспокоена возобновлением полетов в Египет
Россия 6 апреля 13:35
В Египте 20 человек погибли при ДТП с микроавтобусом и грузовиком
Арабские страны 5 апреля 02:38
Глава Туркменистана поздравил Абдель Эль-Сиси с переизбранием на пост президента Египта
Туркменистан 4 апреля 10:28
Лидеры ОАЭ поздравили президента Египта ас-Сиси с переизбранием
Арабские страны 3 апреля 10:13
Ас-Сиси пообещал жителям Египта работать для улучшения уровня их жизни
Другие страны 2 апреля 21:31
Госдеп: США продолжат работу с ас-Сиси
США 2 апреля 20:52
Саудовский король поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта
Арабские страны 2 апреля 20:09
Абдель Фаттах ас-Сиси выиграл президентские выборы в Египте
Арабские страны 2 апреля 17:44