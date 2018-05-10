Асад назвал жителей Сирии своими главными союзниками

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его главными союзниками являются не Россия и Иран, а народ.

"Если вы спросите меня о моих союзниках с позиции президента, то моим главным союзником будет сам сирийский народ. Если вы спросите меня о сирийских союзниках, то это иранцы и русские. Конечно, нашим союзником является Китай, который политически поддержал нас в Совете Безопасности. Что касается их будущей роли в стране, то эти страны уважают суверенитет Сирии и принятие решений на национальном уровне. Поэтому для этих стран нет смысла участвовать в войне, чтобы помочь Сирии защитить свой суверенитет и затем нарушить этот суверенитет. Иран и Россия — страны, более других уважающие суверенитет Сирии", — сказал он в интервью греческой газете "Катимерини" на вопрос о роли Ирана и Сирии, передает РИА Новости.

Асад отметил, что уверен в объединении Сирии.

"Я неоднократно заявлял, что без внешнего вмешательства требуется меньше года для восстановления стабильности в Сирии. Я не сомневаюсь в этом. Я не могу предсказать, сколько террористов будет поддерживать в будущем. Ключом является то, что мы прекратим этот конфликт и воссоединяем Сирию под контролем правительства. Когда? Я не могу ответить. Надеюсь, скоро", — сказал Асад.

Асад заявил о готовности покинуть пост президента, если его перестанет поддерживать сирийский народ.

"Мое будущее, как политика, зависит от двух вещей: моей воли и воли сирийского народа. Конечно, воля народа важнее моего желания… Когда я почувствую, что сирийский народ не хочет, чтобы я оставался дальше, я, конечно, должен буду уйти без колебаний", — сказал президент.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.