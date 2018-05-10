Глава МИД Бахрейна поддержал обстрел Израилем иранских позиций в Сирии

10 мая 2018 17:58 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа поддержал бомбежку Израилем сирийской территории, заявив, что любая страна в регионе, включая Израиль, вправе защищать себя, сообщает РИА Новости.

В четверг армия обороны Израиля проинформировала, что минувшей ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

"Поскольку Иран повинен в ситуации, которая сложилась в регионе, и попирает страны своими войсками и ракетами, у любой страны в регионе, включая Израиль, есть право защищать себя, уничтожая источники опасности", — написал аль-Халифа в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Бахрейн стал первой арабской страной, открыто высказавшей поддержку действиям Израиля в Сирии.

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