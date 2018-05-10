Власти Ирака задержали пятерых лидеров ИГ на границе с Сирией

10 мая 2018 19:21 (UTC+04:00)

Операция по задержанию пятерых лидеров группировки "Исламское государство" была проведена властями Ирака при содействии "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк, передает РИА Новости.

"Иракские силы задержали пятерых высокопоставленных лидеров ИГ в координации с СДС в приграничном регионе Ирака и Сирии. Прекрасное сотрудничество закрывает все пути к побегу для террористов ИГ", - написал Макгерк на своей странице в Twitter.

Фамилии задержанных не называются.

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