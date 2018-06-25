Саудовские женщины, получившие право водить, начали работать в такси - СМИ

25 июня 2018 02:21 (UTC+04:00)

Женщины Саудовской Аравии, получившие в воскресенье право водить автомобиль, уже начали работать в службе такси. Об этом сообщил новостной портал Erem news, передает ТАСС.

По его данным, услуги извоза для жительниц королевства оказывают онлайн-сервисы Uber и Careem в трех крупнейших городах страны - Эр-Рияде, Джидде и Даммаме. Женщины, которым по каким-либо причинам пока не удалось обзавестись собственным авто, могли уже начиная с полуночи воскресенья заказать специальную услугу - водителя-женщину.

В воскресенье тысячи саудовских автолюбительниц впервые выехали на собственных автомобилях, устроив массовые заезды по ночным проспектам. Это право им предоставил саудовский монарх, отменив запрет на управление транспортом для женщин. До этого дня Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а их нарушительницы жестоко наказывались.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Саудовские женщины впервые в истории королевства сели за руль автомобилей
Арабские страны 24 июня 02:04
Министры ОПЕК+ в узком составе обсуждают индивидуальные квоты на рост добычи
Энергетика 23 июня 14:43
Министр нефти Ирака: осуждение санкций США против Ирана не стоит на повестке ОПЕК
Энергетика 22 июня 14:39
Саудовская Аравия надеется на консенсус по корректировке квот на встрече ОПЕК
Экономика 22 июня 14:03
Предстоящая встреча ОПЕК - испытание для лидерства Саудовской Аравии в картеле – эксперт
Энергетика 22 июня 07:22
Сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2018 (ВИДЕО)
Спорт 20 июня 22:22
Иран обсудил с Россией свою позицию по будущему сделки ОПЕК+
Экономика 20 июня 16:25
Компания из Саудовской Аравии инвестирует в текстильную промышленность Узбекистана
Бизнес 19 июня 14:19
ОПЕК+ обсудит несколько вариантов корректировки соглашения
Энергетика 19 июня 10:17
ООН: Атаки коалиции в Йемене могут привести к большим жертвам
Арабские страны 18 июня 12:12
Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам на ЧМ-2018‍
Арабские страны 15 июня 12:26
Сборная России выиграла в матче открытия чемпионата мира по футболу
В мире 14 июня 21:00
Россия выигрывает у Саудовской Аравии после первого тайма
Россия 14 июня 19:57
СМИ: Россия планирует предложить ОПЕК+ вернуться к уровням добычи октября 2016 года
Россия 13 июня 11:27
ОПЕК в мае выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 160%
Энергетика 12 июня 16:42
Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти
Энергетика 9 июня 07:21
Новак и аль-Фалех обсудят сделку ОПЕК+ в Москве
Россия 8 июня 12:16
В Саудовской Аравии женщинам начали выдавать водительские права
Арабские страны 5 июня 16:49