Саудовские женщины, получившие право водить, начали работать в такси - СМИ

Женщины Саудовской Аравии, получившие в воскресенье право водить автомобиль, уже начали работать в службе такси. Об этом сообщил новостной портал Erem news, передает ТАСС.

По его данным, услуги извоза для жительниц королевства оказывают онлайн-сервисы Uber и Careem в трех крупнейших городах страны - Эр-Рияде, Джидде и Даммаме. Женщины, которым по каким-либо причинам пока не удалось обзавестись собственным авто, могли уже начиная с полуночи воскресенья заказать специальную услугу - водителя-женщину.

В воскресенье тысячи саудовских автолюбительниц впервые выехали на собственных автомобилях, устроив массовые заезды по ночным проспектам. Это право им предоставил саудовский монарх, отменив запрет на управление транспортом для женщин. До этого дня Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а их нарушительницы жестоко наказывались.

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