В Саудовской Аравии два человека погибли при нападении на пост полиции

8 июля 2018 23:22 (UTC+04:00)

Офицер полиции и гражданин Бангладеш погибли в воскресенье в результате нападения неизвестных на пост полиции в центральном административном округе Эль-Касим Саудовской Аравии, сообщил представитель МВД королевства в эфире телеканала "Аль-Ихбария", передает РИА Новости.

Как отметил представитель саудовского МВД, трое неизвестных на машине в воскресенье днем начали стрельбу по посту сил безопасности, расположенному на периферийной дороге Бурейда в округе Эль-Касим. Ответным огнем полицейские убили двух нападавших и ранили третьего.

Прокуратура начала расследование происшествия.

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