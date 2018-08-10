Саудовские ПВО перехватили две ракеты хуситов

10 августа 2018 20:47 (UTC+04:00)

Саудовские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в пятницу две баллистические ракеты, пущенные повстанцами-хуситами из Йемена, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Как отметил канал, ракеты были нацелены на район Джизан на юге Саудовской Аравии.

Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила, что начала расследование инцидента с авиаударом по автобусу в северной йеменской провинции Саада в четверг, в котором, по данным Международного Комитета Красного Креста (МККК) погибли не менее 50 человек, включая детей.

Коалиция после сообщений об инциденте заявляла, что удар был нанесен по ракетным установкам хуситов, которые перед этим также пытались атаковать район Джизан.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Алла". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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