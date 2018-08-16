В Хомсе за сутки обнаружили и обезвредили 57 взрывоопасных предметов

Почти 60 взрывоопасных предметов обнаружены и обезврежены за сутки в сирийской провинции Хомс, сообщил представитель сирийского Центра приема, распределения и размещения беженцев полковник Али Иса, передает РИА Новости.

В четверг в Дамаске состоялось очередное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в САР и сирийского Координационного комитета по возвращению беженцев.

"За сутки разминировано два гектара территории, пять зданий (сооружений) и один километр дорог в населенных пунктах Маждаль, Тель-Биса, Насири-Харабеси (провинция Хомс). Обнаружено и уничтожено 57 взрывоопасных предметов, в том числе 21 самодельное взрывчатое устройство. Всего в провинции Хомс разминировано 232,6 гектаров территории, 735 зданий (сооружений) и 45,8 километра дорог", - сказал Иса на заседании.

Он также рассказал, что за сутки в места постоянного проживания возвратились 316 сирийских граждан: в провинцию Хомс - 204, в Восточную Гуту - 112.

Также в ходе заседания руководитель филиала ЦПРРБ полковник Алексей Первов доложил по видеосвязи, что работа пункта пропуска "Сальхиях" идет в штатном режиме, проблемных вопросов нет. Аналогичную информацию о работе морского пункта пропуска "Баниас" по видеосвязи предоставил и руководитель филиала ЦПРРБ подполковник Дмитрий Бруков.

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