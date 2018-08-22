Более 1,5 миллиона сирийцев вернулись домой с начала военной операции

С начала военной операции России в Сирии более 1,5 миллиона беженцев вернулись в свои дома, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Ранее военное ведомство опубликовала видео, на котором в цифрах демонстрируются результаты, достигнутые российскими военнослужащими в ходе операции по борьбе с террористическими группировками в Сирии.

"С начала военной операции в Сирии более 1,5 миллиона беженцев вернулись в свои дома", - следует из видео, опубликованного в Youtube-канале ведомства.

Также отмечается, что более 2,5 тысячи населенных пунктов с населением около 11,4 миллиона человек присоединились к процессу примирения.

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