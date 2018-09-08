В иракской провинции Басра вводится комендантский час - СМИ

Власти иракской Басры вводят с субботы комендантский час по всей провинции. Об это передает TАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

Соответствующее решение принято Комитетом по безопасности в провинциальном совете. Ограничительные меры вступают в силу с 16:00 субботы по местному времени (совпадает с московским) до последующего уведомления.

Как заявил глава комитета Джаббар ас-Саиди, комендантский час вводится "с целью ужесточить контроль над безопасностью во всех районах провинции".

Обстановка в страдающем от дефицита питьевой воды, массовых отравлений и перебоев с электричеством в одноименном административном центре провинции - городе Басра значительно обострилась в последние дни. Манифестанты блокировали работу стратегических объектов, подожгли офисы политических партий, штаб-квартиры гостелевидения и радиовещания, а также филиалы шиитских военизированных формирований. В пятницу разгневанные иракцы напали на генеральное консульство Ирана в Басре.

По данным СМИ, для стабилизации ситуации туда были направлены усиленные отряды армейского спецназа. К утру субботы ситуация стабилизировалась, протестующие заявили, что покинут улицы и прекратят свои акции, власти в ответ отменили комендантский час. Премьер-министр Ирака аль-Абади приказал начать расследование в отношении силовых структур Басры, бездействие которых привело в пятницу к массовым поджогам и порче государственного имущества.

По сведениям минздрава, беспорядки в южном портовом городе за ночь унесли жизни семи человек, свыше 50 получили ранения. С начала новой волны протестов в Басре погибли свыше 10 человек, десятки пострадали.

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