ИГ взяло на себя ответственность за атаку на офис нефтяной компании в Триполи

11 сентября 2018 22:20 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за совершенную в понедельник в столице Ливии атаку на штаб-квартиру Национальной нефтяной корпорации (ННК - National Oil Corporation). Об этом сообщает новостной портал Al Marsad со ссылкой на размещенное в интернете заявление террористов, передает ТАСС.

В нем, в частности, указывается, что в нападении участвовали трое боевиков, которые "вступили в перестрелку с охраной <...> сожгли здание и уничтожили находившееся там имущество". Отмечается также, что данная вылазка стала "продолжением атак против экономических интересов, лояльных крестоносцам" правительств в Ливии.

Вооруженная стрелковым оружием и гранатами группа, среди которых были смертники, атаковала в понедельник головной офис ННК в центре столицы Ливии, ворвавшись с парадного входа. Именно охрана приняла на себя первый основной удар. После штурма в здании вспыхнул сильный пожар.

Сообщалось, что в перестрелке внутри здания один экстремист был уничтожен, еще двое подорвали себя. По словам очевидцев, нападавшие были темнокожими. Жертвами атаки стали два человека, еще десять получили ранения.

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