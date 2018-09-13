Саудовская Аравия приобрела израильский "Железный купол"

13 сентября 2018 10:44 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия приобрела израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол". Сделка была заключена при американском посредничестве, сообщает Newsru со ссылкой на газету "Аль-Халидж".

Высокопоставленные источники сообщили изданию, что Израиль выступал против продажи комплексов ПРО. Однако США предоставили гарантии, что "Железный купол" не будет задействован против Израиля и его союзников.

За первую батарею Саудовская Аравия заплатила десятки миллионов долларов. Предполагается, что силы ПВО королевства получат ее до конца 2018 года. Она будет развернута на юге, в районе, обстреливаемом йеменскими хуситами. Если система зарекомендует себя, будут приобретены дополнительные батареи.

Согласно публикации, королевство стремиться к тесному сотрудничеству с Израилем, с которым у него общие враги. Взаимодействие в военной сфере включает обмен разведывательной информацией, закупки вооружений и т.д.

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