В Йемене разбился вертолет арабской коалиции

14 сентября 2018 17:57 (UTC+04:00)

Вертолет арабской коалиции потерпел в пятницу крушение в провинции Эль-Махра на востоке Йемена, в результате чего погибли пилот и его помощник, говорится в заявлении для СМИ представителя арабской коалиции Турки аль-Малики, передает РИА Новости.

"Вертолет коалиции разбился в провинции Эль-Махра из-за технической неисправности. Пилот и его помощник погибли, выполняя миссию по борьбе с терроризмом", — отметил аль-Малики.

Граничащая с султанатом Оманом провинция Эль-Махра в Йемене в последнее время стала ареной сражения между саудовскими войсками, которые вместе с военными ряда других арабских стран поддерживают йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади, и шиитскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами).

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