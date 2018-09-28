Меркель отметила необходимость проведения встречи по Идлибу в октябре

28 сентября 2018 15:51 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает, что саммит ФРГ, Франции, России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе состоится уже в октябре, сообщает в пятницу РИА Новости.

"Мы выступаем за то, чтобы состоялась встреча "четверки", потому что ситуация остается хрупкой, при участии турецкого президента, российского президента, французского президента и меня. Мы стремимся к тому, чтобы это произошло еще в октябре", — сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом в Берлине.

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