Кувейт прекратил экспорт нефти в США

1 октября 2018 20:18 (UTC+04:00)

Кувейт впервые за 25 лет почти прекратил экспорт нефти-сырца в США, свидетельствует статистика информационного управления министерства энергетики США, передает РИА Новости.

Последний месяц, когда США не покупали нефть в ближневосточном эмирате, пришелся на 1992 год, когда кувейтская нефтяная отрасль была в кризисе из-за иракской оккупации и последующей операции "Буря в пустыне", которая привела к изгнанию войск Ирака.

По данным агентства Блумберг, Кувейт переориентировался с США на более привлекательный рынок Азии, который забирает до 80% экспорта эмирата. На этом рынке открываются новые возможности в связи с подготовкой к ноябрю новых санкций США против нефтяного экспорта Ирана. Высококачественная нефть из Кувейта торгуется в Азии по 80 долларов за баррель. США при этом играли в прошлом важную роль для Кувейта, помогая диверсифицировать поставки. Пик кувейтского экспорта в США пришелся на 2012-2014 годы.

Место Кувейта заняли в последнее время Саудовская Аравия, которая продавала в последний месяц в США более 1 миллиона баррелей в день, а также Ирак (более 400 тыс баррелей в день).

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