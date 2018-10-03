Ливия довела добычу нефти до 1,25 млн баррелей в сутки

3 октября 2018 12:49 (UTC+04:00)

Ливия довела добычу нефти до 1,25 миллиона баррелей в сутки, планирует дальнейший рост. Об этом сообщил журналистам глава Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии Мустафа Саналла в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя", передает в среду ТАСС.

"Наша текущая добыча 1,25 миллиона баррелей (в сутки). И мы увеличим еще", - сказал он.

Глава NOC добавил, что планирует встречи с представителями четырех российских компаний, в том числе "Татнефти".

Ранее в интервью агентству Bloomberg Саналла говорил, что Ливия может пересмотреть цель по увеличению производства нефти до более 2 миллионов баррелей в сутки к 2022 году, "учитывая сохраняющуюся нестабильность" в стране.

По его словам, добыча находится на пике с августа 2013 года, и есть потенциал для ее увеличения на "несколько сотен тысяч" баррелей в сутки, если будет гарантирована безопасность на нефтяных месторождениях страны.

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