Генконсульство Саудовской Аравии проверяет информацию о пропавшем журналисте Хашкаджи

Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле проверяет информацию об исчезновении подданного королевства, обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Как передаёт ТАСС oб этом в четверг сообщило Саудовское агентство печати.

"Генеральное консульство королевства в Стамбуле сообщило, что проверяет сообщение СМИ об исчезновении гражданина Джамаля Хашкаджи после того, как он покинул здание консульства, и подтвердило, что проводит процедуры и сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения", - говорится в сообщении.

По данным телеканала Habertürk, Хашкаджи приехал к генконсульству Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября около 13:00 для оформления документов, причем прибыть лично его попросили сотрудники консульства. При этом его невесту не пустили внутрь здания, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится Джамаль Хашкаджи.

В среду агентство Reuters со ссылкой на саудовского чиновника сообщило, что Хашкаджи посещал диппредставительство, чтобы запросить некоторые документы, связанные с его семейным положением, однако позже покинул здание генконсульства. Позднее Reuters со ссылкой на представителя президента Турции передавало, что Хашкаджи находится в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти, по словам представителя, находятся в контакте с представителями Саудовской Аравии по данному вопросу и верят в скорейшее разрешение ситуации.

Журналист саудовского происхождения известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. В Twitter Хашкаджи последняя активность была 1 октября, хотя обычно он довольно активно пишет и делает репосты в этой соцсети.

Хашкаджи на постоянной основе пишет для The Washington Post статьи, в которых анализирует ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая и проблемные аспекты деятельности властей. Ранее он некоторое время был главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял принадлежавший одному из саудовских бизнесменов и базировавшийся в Бахрейне телеканал Al-Arab, который, не проработав суток, был закрыт, предположительно, по политическим мотивам.

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