Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной Японии

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье в центральной японской префектуре Айти, угроза цунами не объявлялась.Как передаёт ТАСС oб этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился в восточной части префектуры недалеко от побережья Тихого океана, а очаг залегал на глубине около 40 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители 12 префектур в центре острова Хонсю.

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