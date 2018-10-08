Qatar Airways ожидает скорого подписания документа о покупке 25% "Внуково"

Катарская авиакомпания Qatar Airways ожидает подписания документа, запускающего процесс покупки 25 процентов московского аэропорта "Внуково", в течение нескольких недель. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Акбар аль-Бакер.

"Сейчас мы находимся на стадии оценки активов, мы должны посмотреть на бизнес-модель. После оценки активов будет подписан документ. Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель", — сказал аль-Бакер. Он отметил, что катарская авиакомпания "очень заинтересована в этом активе".

Национальный катарский авиаперевозчик объявил о намерениях приобрести долю в аэропорту "Внуково" в марте текущего года. А в апреле Qatar Airways и "Внуково" подписали меморандум о намерениях на приобретение авиакомпанией до 25 процентов от общего числа акций аэропорта.

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