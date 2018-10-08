Qatar Airways ожидает скорого подписания документа о покупке 25% "Внуково"

8 октября 2018 16:53 (UTC+04:00)

Катарская авиакомпания Qatar Airways ожидает подписания документа, запускающего процесс покупки 25 процентов московского аэропорта "Внуково", в течение нескольких недель. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Акбар аль-Бакер.

"Сейчас мы находимся на стадии оценки активов, мы должны посмотреть на бизнес-модель. После оценки активов будет подписан документ. Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель", — сказал аль-Бакер. Он отметил, что катарская авиакомпания "очень заинтересована в этом активе".

Национальный катарский авиаперевозчик объявил о намерениях приобрести долю в аэропорту "Внуково" в марте текущего года. А в апреле Qatar Airways и "Внуково" подписали меморандум о намерениях на приобретение авиакомпанией до 25 процентов от общего числа акций аэропорта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Италии: ЕС должен выработать единую политику для решения миграционного вопроса
Европа 17:40
Производитель риса в Азербайджане приступает к экспорту на рынок России (Эксклюзив)
Бизнес 17:36
Крупнейший производитель шоколада в Азербайджане приступит к экспорту продукции в Иран и Палестину (Эксклюзив)
Бизнес 17:19
Узбекистан и Азербайджан потеснили Грузию по поставкам зелени в Россию
Бизнес 16:52
Лавров и Зариф обсудили международные вопросы и энергетическое сотрудничество
Экономика 16:27
Завершается вывод тяжелых вооружений в Идлибе
Арабские страны 15:57
Лента новостей
Глава МИД Италии: ЕС должен выработать единую политику для решения миграционного вопроса
Европа 17:40
В Азербайджане с начала года газифицировано более 70 населенных пунктов
Энергетика 17:36
Производитель риса в Азербайджане приступает к экспорту на рынок России (Эксклюзив)
Бизнес 17:36
Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на зимний режим (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 17:30
Азербайджанская компания огласила объемы реализации солнечных панелей в стране
Энергетика 17:27
Автомобильный тест-драйв Джереми Кларксона в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 17:24
Вице-спикер: Кроме громких красивых лозунгов и селфи нынешние власти Армении ничего не сделали
Армения 17:21
На ярмарку в Баку пчеловоды привезли 120 тонн меда
Общество 17:21
Узбекистан оставил Алмалыкскому горно-метуллургическому комбинату полную прибыль
Бизнес 17:20