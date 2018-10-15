Специалисты РФ и Сирии обсудят в октябре вопрос восстановления сирийских железных дорог

Российские и сирийские специалисты обсудят до конца текущего месяца возможность совместного восстановления железных дорог арабской страны. Об этом сообщил журналистам генеральный директор транспортного оператора "Сирийская хиджазская железная дорога" (СХЖД) Хасанейн Али, передает в понедельник ТАСС.

"До конца октября мы встретимся с представителями различных российских компаний, работающих в области железнодорожного транспорта, строительства. Очень надеемся на взаимовыгодное сотрудничество", - сказал он.

"Сейчас первоочередными задачами являются ремонт станционных зданий и ремонт железнодорожных путей. Очень надеемся, что скоро восстановим довоенное движение поездов, увеличится количество направлений. Пока что налажена отправка поездов из Дамаска в пригороды и на некоторые станции соседней провинции Дераа. Нам очень нужна помощь наших друзей - железнодорожников из России", - отметил гендиректор СХЖД.

По его словам, сейчас продолжается ремонт путей по направлению к границе с Иорданией. "Как только восстановим инфраструктуру, запустим движение как пассажирских, так и товарных поездов. Боевики уничтожили и вывели из строя большую часть железнодорожных путей. Общий ущерб, нанесенный инфраструктуре только нашей железнодорожной компании, мы оцениваем в 6 миллиардов сирийских фунтов (11,7 миллионов долларов)", - проинформировал Али.

Он сообщил, что в настоящее время уже готов проект по восстановлению вокзалов, путей, ремонту локомотивов и вагонов, а также запуску поездов на юг - в направлении провинции Дераа и далее в Иорданию.

В январе этого года заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов и руководитель Генеральной дирекции железных дорог Сирии Наджиб аль-Фарес обсудили вопрос восстановления железных дорог в арабской республике. Помимо строительства магистралей, речь шла о возможности обучения сирийских студентов в российских учебных заведениях по железнодорожным специальностям. В октябре первый заместитель главы РЖД Александр Мишарин сообщил журналистам, что компания изучает возможность участия в восстановлении железных дорог Сирии.

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