Помпео пообедает с наследным принцем Саудовской Аравии

16 октября 2018 12:38 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео пообедает с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом после встречи с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп поручил Помпео незамедлительно отправиться в Эр-Рияд для обсуждения с королем исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Эта тема станет ключевой в повестке дня госсекретаря.

Журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими взглядами на политику королевства, отправился 2 октября в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании диппредставительства. При этом посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг информацию об убийстве Хашкаджи.

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