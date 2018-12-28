В Каире прогремел взрыв в туристическом автобусе

28 декабря 2018 22:06 (UTC+04:00)

В Каире прогремел взрыв в туристическом автобусе, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

В результате происшествия погибли два туриста из Вьетнама. Как рассказали в МВД Египта, еще десять человек получили ранения. В частности, пострадали гид и водитель автобуса.

Ведомство отметило, что самодельное устройство взорвалось в 18.15 по местному времени (20.15). Транспортное средство находится в районе пирамид Гизы к югу от Каира.

На место выехали силы правопорядка, обстоятельства выясняются.

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