Премьер Египта поручил оказать необходимую помощь пострадавшим при взрыве

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва, направленного на туристический автобус в районе эль-Гиза в Каире, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает официальное информагентство МЕНА.

По данным МВД страны, в результате взрыва самодельного устройства в пятницу погибли двое туристов из Вьетнама, пострадали 12 человек, в том числе двое египтян и десять иностранцев.

"Премьер-министр поручил обеспечить всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в инциденте", - сообщает агентство. Мадбули лично следит за ситуацией, получает всю информацию от МВД и губернатора провинции эль-Гиза, поясняет агентство.

По данным медицинских источников, пострадавшие доставлены в больницу "Эль-Гиза". Четыре человека получили переломы, остальные - более легкие ранения.

Премьер-министр Мустафа Мадбули и министр здравоохранения Египта Халя Зейд прибыли в больницу, чтобы узнать о состоянии пострадавших при взрыве автобуса. Полицейские оцепили место инцидента.

Инцидент произошел в 18.15 по местному времени (20.15). Устройство было приведено в действие в момент прохождения туристического автобуса.

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