В пригороде Каира произошло землетрясение магнитудой 4

Специалисты египетской службы метеорологических и сейсмологических наблюдений зарегистрировали в понедельник днем подземные толчки к северо-западу от Каира магнитудой 4, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает портал издания "аль-Ахрам".

По данным ведомства, толчки ощутили жители северо-запада египетской столицы и в особенности ее пригорода – Эль-Каттамии.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. О жертвах и разрушениях не сообщается.

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