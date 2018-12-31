Террористы обстреляли Алеппо, ранены двое мирных жителей

Двое мирных жителей сирийского города Мухарде в провинции Алеппо пострадали в понедельник в результате минометного обстрела города террористами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает госагентство SANA.
"Двое мирных жителей Мухарде получили ранения, несколько домов повреждено в результате минометного обстрела города террористами", - сообщает агентство.
Также боевики обстреляли в понедельник район "Новый Алеппо", в результате повреждены здания.
Гостелеканал Syria TV передает, что сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков в деревнях Телль-Сахр и Сирмания, откуда производились обстрелы.
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