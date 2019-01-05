В МИД Сирии заявили, что коалиция способствует разрастанию ИГ

Нелегитимно действующая в Сирии международная коалиция авиаударами якобы для борьбы с террористами на самом деле способствует распространению их влияния, так как наносит удары в основном по мирным жителям, заявил МИД Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Госагентство SANA сообщило в пятницу о гибели десяти мирных жителей, в том числе четырех детей в результате удара международной коалиции во главе с США по деревне эль-Кишкия в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии. В четверг госТВ Сирии сообщило о гибели 11 членов одной семьи в результате авиаудара коалиции по дому в деревне Шаафа в той же провинции.

МИД, направивший письма в субботу генсеку ООН и председателю Совета Безопасности организации, отмечает, что истинными целями коалиции являются не позиции боевиков "Исламского государства", а "невинные сирийцы в густонаселенных жилых районах провинции Дейр-эз-Зор".

"Все действия этой "коалиции" с самого ее основания способствуют ничему иному, как созданию подходящих условий для того, чтобы эта преступная террористическая группировка оставалась в Сирии и заново начала разрастаться", - говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

МИД САР в очередной раз потребовал вывода всех войск коалиции из страны и проведения ООН справедливого расследования в отношении виновных.

Международная коалиция 30 декабря 2018 года признала, что непреднамеренными жертвами авиаударов в Сирии и Ираке, проводимых с августа 2014 года антитеррористической коалицией во главе с США, стали по меньшей мере 1139 мирных жителей.

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