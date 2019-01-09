Из Сирии эвакуировали 47 граждан Казахстана, бывших в заложниках у террористов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что правоохранительные органы республики эвакуировали 47 граждан страны из Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"6 января текущего года в результате гуманитарной операции, осуществленной нашими правоохранительными органами и министерством иностранных дел, 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей, были эвакуированы из Сирии. Они обманным путем были вывезены в эту охваченную кризисом страну, где находились в заложниках у террористов", - говорится в заявлении Назарбаева, распространенном в среду его пресс-службой.

В Казахстане эвакуированным женщинам и детям было оказано всяческое содействие со стороны государства, отметил президент. "В течение месяца они будут проходить адаптацию и получать необходимую медицинскую помощь. Предпринятые усилия будут способствовать предотвращению подобных случаев", - добавил Назарбаев.

Он подчеркнул, что Казахстан всегда поддерживает своих граждан вне зависимости от их местонахождения. "Наша главная задача - это обеспечение безопасности, защита целостности и единства страны. Мы продолжим работу по возвращению детей, не по своей воле находящихся в зоне боевых действий", - подчеркнул президент Казахстана.

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