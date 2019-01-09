Спикер парламента Ливана заявил, что нельзя проводить саммит ЛАГ без Сирии

Спикер ливанского парламента Набих Берри заявил на парламентском собрании в среду о недопустимости проведения экономического саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) без участия Сирии, сообщает телеканал LBC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

«Депутат Абдель-Рахим Мрад сказал со слов Берри, что абсолютно неприемлемо проведение экономического саммита без Сирии», - сообщает ливанский телеканал LBC.

Ранее ливанские СМИ со ссылкой на спикера парламента сообщали, что участие Сирии в саммите - дело очевидное. Берри тогда отметил, что присутствие Сирии в Ливане существенно с учетом полутора миллионов сирийских беженцев и дипломатических отношений между Дамаском и Бейрутом, которые действуют и не прекращались.

Депутат ливанского парламента Али Баззи в свою очередь сообщил после планового собрания, что Берри выступил с предложением перенести даты проведения саммита ЛАГ, считая, что на фоне отсутствия правительства в Ливане экономический саммит может стать малоэффективным.

Проведение саммита ЛАГ в Бейруте запланировано на 16-20 января. За минувшие несколько месяцев министр иностранных дел Ливана Джейран Басиль лично передал приглашения от президента страны Мишеля Ауна большинству лидеров арабских стран, включая короля Иордании и президента Ирака.

Политический кризис продолжается в Ливане с конца мая. Основные представленные политические силы от разных конфессий не могут договориться об окончательном списке кандидатов на министерские портфели. К концу 2018 года правящие блоки практически договорились о распределении министерских портфелей, однако руководство шиитской партии «Хезболлах» не согласилось на кандидатуру из числа шести независимых депутатов от суннитской конфессии, которая была предложена президентом в качестве компромиссной.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.