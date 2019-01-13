Катар и США договорились расширить авиабазу Эль-Удейд в Дохе

13 января 2019 15:53 (UTC+04:00)

Катар и США подписали в воскресенье соглашение о расширении военной авиабазы Эль-Удейд в Дохе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Трансляцию вел телеканал Al Jazeera.

"Эта база очень важна для нас, и мы благодарны Катару, что он размещает наши силы у себя", - сказал Помпео после подписания двустороннего соглашения о расширении крупнейшей в регионе военной базы США. Документ был подписан в рамках проходящего в Дохе второго стратегического диалога США - Катар.

В конце июля глава минобороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя в интервью газете The Washington Post заявил о планах по реконструкции крупнейшей на Ближнем Востоке базы ВВС США Эль-Удейд. По его словам, на эти цели эмират готов выделить $1,8 млрд. На базе в столице Катара расквартированы 11 тыс. военнослужащих США и стран коалиции. Объект имеет большое значение для проведения операций против террористической группировки "Исламское государство".

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