При взрыве в Манбидже погибли четверо американских военнослужащих

16 января 2019 18:38 (UTC+04:00)

Четверо американских военнослужащих погибли, трое пострадали в результате взрыва в сирийском Манбидже, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя властей США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее турецкий телеканал NTV сообщал, что двое американских военнослужащих, один член курдских формирований и 9 гражданских погибли в результате теракта в сирийском городе Манбидж, еще по меньше мере 20 человек ранены.

Телеканал также показал запись с камеры наблюдения в момент взрыва, на которой видно, что ЧП произошло на многолюдной улице в центре города. Сообщается, что раненые американские военные были эвакуированы вертолетами.

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