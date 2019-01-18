Катар поставил правительству Сомали 68 бронемашин

18 января 2019 03:29 (UTC+04:00)

Катар поставил правительству Сомали 68 бронированных автомобилей для укрепления обороноспособности его армии, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщило в четверг министерство обороны Катара в микроблоге в социальной сети Twitter.

"Республика Сомали приняла военную помощь от вооруженных сил Катара, которая поступила в порт Могадишо, для укрепления ее государственных структур и международно признанного федерального правительства и поддержания его многочисленных усилий по установлению безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении минобороны.

Доха поддерживает федеральное правительство Сомали в Могадишо, регулярно выделяя средства на оказание ему помощи.

В конце декабря прошлого года Катар поставил армии Мали 20 бронетранспортеров для укрепления ее позиций против исламистов.

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