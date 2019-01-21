В Ливане призвали арабские страны помочь прекратить удары Израиля по Сирии

21 января 2019 15:02 (UTC+04:00)

Международное сообщество и арабские страны должны приложить усилия и прекратить атаки Израиля на Сирию, заявил ливанский депутат Али Асейрян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вместо того чтобы страны работали над возвращением обычной жизни в Сирии, они в лице своих правителей продолжают абсурдную войну против САР, которая страдала от израильской агрессии, последний раз – прошлой ночью. Это подтверждает необходимость приложить усилия международного сообщества и арабских государств для прекращения атак Израиля", - цитирует депутата ливанское национальное агентство NNA.

Асейрян подчеркнул, что "ООН должна пройти экзамен, чтобы вернуть доверие жителей региона к своим решениям".

Израильские военные минувшей ночью нанесли удары по иранским складам оружия в Сирии и нескольким батареям ПВО, которые открыли огонь по самолетам, задействованным в бомбардировках. Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот.

Как сообщил в понедельник национальный центр управления обороной РФ, ВВС Израиля в ночь на понедельник нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений, погибли четыре и ранены шесть сирийских военных.

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