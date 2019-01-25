Арабские племена в Сирии выступили против создания зоны безопасности

25 января 2019 18:12 (UTC+04:00)

Более 10 тысяч представителей арабских племен, проживающих на севере и северо-востоке Сирии, выступили против присутствия сил США, военной операции Турции и создания зоны безопасности на прилегающей к границе с Турцией территории САР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Флаг Сирии является знаменем родины, который символизирует ее суверенитет. Мы категорически против создания так называемой безопасной зоны на севере Сирии", - написано в заявлении арабских племен и кланов, опубликованном сирийским национальным агентством САНА.

В пятницу в поселении Ария в провинции Алеппо состоялось собрание более 10 тысяч представителей арабских племен в поддержку законного руководства Сирии, армии и целостности государства.

"Сирийский народ воспитан на понятии защиты независимости и суверенитета родины и самого себя всеми возможными способам против любого вида агрессии, включая оккупацию сирийской территории США или Турцией", - говорится в заявлении.

Старейшины племен и кланов пришли к общей позиции, в основе которой лежит право сирийского народа самостоятельно без вмешательства извне, путем диалога, принимать решения, касающиеся Сирии, включая политику, экономику и общество.

"Мы выступаем за единство и независимость Сирии и против любого проекта или плана по разделению под каким либо предлогом",- отмечено в заявлении племен.

Президент Турции Тайип Эрдоган на прошлой неделе заявил о намерении создать зону безопасности на севере Сирии, включая район Манбиджа и восточный берег реки Евфрат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В сирийском Джараблусе взорвался заминированный мотоцикл
Арабские страны 24 января 18:13
Израильские военные попали под обстрел на границе с Сирией
Израиль 24 января 12:40
США должны разорвать связи с YPG - МИД Турции
Турция 24 января 12:05
Путин: Вывод войск США из северо-западных территорий Сирии стабилизирует обстановку
Россия 24 января 00:43
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным вывод американских войск из Сирии
Турция 24 января 00:03
Эрдоган: Главной целью Турции в Сирии является уничтожение боевиков, связанных с РПК
Турция 23 января 22:53
Лента новостей
Власти Японии разрешили лечить паралич с помощью стволовых клеток
Другие страны 19:04
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии
Политика 19:02
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов
Энергетика 18:53
Химпром Азербайджана в 2018 году: производство пропилена и азота значительно выросло
Бизнес 18:51
ЕБРР готов рассмотреть возможность дальнейшего выделения манатных кредитов азербайджанским компаниям
Финансы 18:51
Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение строительства дороги в Кюрдамирском районе
Политика 18:51
Азербайджанский депутат обратился к грузинскому коллеге
Политика 18:44
Чешская компания рассматривает возможность производства электробусов в Азербайджане
Бизнес 18:42
ЕБРР готов инвестировать в проекты по борьбе с изменением климата в Азербайджане
Финансы 18:39