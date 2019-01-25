Арабские племена в Сирии выступили против создания зоны безопасности

Более 10 тысяч представителей арабских племен, проживающих на севере и северо-востоке Сирии, выступили против присутствия сил США, военной операции Турции и создания зоны безопасности на прилегающей к границе с Турцией территории САР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Флаг Сирии является знаменем родины, который символизирует ее суверенитет. Мы категорически против создания так называемой безопасной зоны на севере Сирии", - написано в заявлении арабских племен и кланов, опубликованном сирийским национальным агентством САНА.

В пятницу в поселении Ария в провинции Алеппо состоялось собрание более 10 тысяч представителей арабских племен в поддержку законного руководства Сирии, армии и целостности государства.

"Сирийский народ воспитан на понятии защиты независимости и суверенитета родины и самого себя всеми возможными способам против любого вида агрессии, включая оккупацию сирийской территории США или Турцией", - говорится в заявлении.