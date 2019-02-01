Промышленность САР потеряла более $2 млрд из-за действий террористов

1 февраля 2019 11:11 (UTC+04:00)

Ущерб промышленного сектора Сирии от действий террористов составил более триллиона сирийских лир (более двух миллиардов долларов), заявил министр промышленности САР Мухаммад Маан Джазбе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вооруженные террористические группировки уничтожали промышленные объекты Сирии как частные, так и государственные, так как промышленный сектор является основой сирийской экономики. Боевики намеренно уничтожали инфраструктуру, линии производства, занимались разграблением объектов и вывезли значительное количество техники в Турцию", - заявил министр.

"По состоянию на 31 декабря 2018 года ущерб от действий террористов – прямой и косвенный – составил 1,026 триллиона сирийских лир (2,36 миллиарда долларов)", - рассказал Джазбе.

Он отметил, что в связи с улучшением ситуации с безопасностью и возвращением значительного числа населенных пунктов под контроль сирийских властей удалось возобновить работу многих заводов и других объектов промышленного сектора, в том числе осуществив ряд экстренных мер по их восстановлению.

"Число промышленных объектов достигло 130 тысяч, из них деятельность ведется на 71 тысяче объектов, остальные в настоящий момент реконструируются", - рассказал министр.

Среди заводов и других промышленных объектов, возобновивших деятельность – кабельный завод, комбинат по производству сельскохозяйственной техники, хлопчатобумажный завод в Алеппо, фирма по производству металлических изделий в Дамаске.

"Несколько предприятий открыли свои филиалы в других городах после того, как их отделения были разрушены, например, фирма по производству медицинской продукции "Таймко", завод чистящих средств "Сар", - пояснил министр.

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