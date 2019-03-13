Сирийские спецслужбы нашли тайник с похищенными террористами артефактами

13 марта 2019 17:49 (UTC+04:00)

Сирийские спецслужбы обнаружили на территории пригорода Дамаска Восточная Гута оставленный террористами тайник с археологическими артефактами, сообщает в среду телеканал Ikhbariya, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сирийcкие спецслужбы обнаружили в одном из тоннелей города Замальке в Восточной Гуте тайник с археологическими артефактами, оставленный террористами, когда они отступали из Гуты", - передает корреспондент телеканала. Среди похищенных предметов искусства - предназначавшиеся для контрабанды фрагменты древних статуй и скульптурных композиций, украшенных орнаментом и изображениями животных.

Ранее глава дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммад Назир Авад заявил РИА Новости о том, что практически невозможно оценить объем и стоимость вывезенных из Сирии археологических находок, обнаруженных нелегальными "копателями". Сирийские власти отслеживают появление таких артефактов на черном рынке. По словам Авада, украденные ценности оцениваются в "сотни миллионов", причем среди них археологические находки как из Сирии, так и из Ирака.

Сирийская армия объявила об установлении полного контроля над Восточной Гутой весной 2018 года, после того как в апреле правительственные войска взяли под контроль город Дума - последний оплот боевиков в этом районе. В освобожденных районах пригорода Дамаска ведутся восстановительные работы, идет процесс разминирования, ремонт инфраструктуры и дорог. Сирийские военные продолжают находить новые тоннели и склады с боеприпасами. Часть тоннелей по решению командования уничтожают.

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