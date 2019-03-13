Сирийские спецслужбы нашли тайник с похищенными террористами артефактами

Ранее глава дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммад Назир Авад заявил РИА Новости о том, что практически невозможно оценить объем и стоимость вывезенных из Сирии археологических находок, обнаруженных нелегальными "копателями". Сирийские власти отслеживают появление таких артефактов на черном рынке. По словам Авада, украденные ценности оцениваются в "сотни миллионов", причем среди них археологические находки как из Сирии, так и из Ирака.

Сирийская армия объявила об установлении полного контроля над Восточной Гутой весной 2018 года, после того как в апреле правительственные войска взяли под контроль город Дума - последний оплот боевиков в этом районе. В освобожденных районах пригорода Дамаска ведутся восстановительные работы, идет процесс разминирования, ремонт инфраструктуры и дорог. Сирийские военные продолжают находить новые тоннели и склады с боеприпасами. Часть тоннелей по решению командования уничтожают. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.