Вице-премьер Алжира заявил, что для разрешения кризиса нужен диалог со всеми сторонами

Для урегулирования кризисной ситуации, сложившейся в настоящее время в Алжире, необходим диалог со всеми политическими сторонами, а также с гражданским обществом. Об этом, как передает информационное агентство APS, заявил в среду вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Урегулирование ситуации, в которой оказался Алжир, должно осуществляться через конструктивный диалог со всеми политическими сторонами, а также с гражданским обществом", - отметил он.

"Конструктивный диалог - это единственный подходящий путь, способный привести к эффективным решениям, с помощью которых можно ответить на чаяния алжирского народа, а также обеспечить выполнение алжирским государством всех своих функций как внутри страны, так и в геополитическом окружении", - подчеркнул Ламамра. И такой диалог является ключом к будущему Алжира", - подчеркнул Ламамра.

Вице-премьер особо отметил, что остается "оптимистом в отношении способности Алжира преодолеть этот сложный период". "Любое решение должно гарантировать возможность алжирского государства продолжать выполнять свои обязательства", - добавил он.

"Государство заботится о том, чтобы сохранить незыблемость функционирования конституционных органов власти", - продолжал Ламамра, добавив при этом, что нынешний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика "не имеет намерений выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства, дату проведения которых определит инклюзивная национальная конференция".

"Все алжирцы хотят, чтобы нынешний качественный процесс завершился установлением нового порядка, основанного на консенсусе. И все стороны хотят, чтобы переходный период был осуществлен без конфликтов между различными здравыми силами страны", - заявил Ламамра.

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