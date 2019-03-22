Постпред Сирии в ООН назвал блефом заявления США о победе над ИГ

22 марта 2019 22:38 (UTC+04:00)

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари назвал блефом заявления США об окончательной победе над террористами ИГ в Сирии, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее в пятницу заявила, что Сирия на 100% освобождена от террористов ИГ.

"Это блеф. Нет никакого "Исламского государства", начнем с названия, его никогда и не было. Оно не исламское, и не государство. Это кучка террористов со всего мира, попавших в Сирию через границу с соседними государствами, спонсируемыми международными разведывательными службами, в том числе ЦРУ и британскими", - заявил аль-Джаафари на брифинге в ответ на вопрос журналиста.

"Все заявления США по поводу ИГ недостоверны, все", - сказал дипломат.

По словам аль-Джаафари, боевики ИГ по-прежнему находятся в лагере "Рукбан" под защитой США.

"С ИГ в Сирии ещё не покончено... Россия, Сирия - вот те, кто по-настоящему воюет с ИГ, а не США и их союзники", - подчеркнул аль-Джаафари.

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